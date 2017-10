Fernando Alonso n’a pas avancé sur son nouveau contrat entre Sepang et Suzuka, comme il l’avait annoncé.

Mais sa décision se rapproche, c’est certain... et il semble déjà bien se projeter en tant que pilote McLaren Renault.

"Aucun de mes grands patrons n’est venu ici pour ce week-end. Mais il est bientôt temps d’annoncer ma décision finale et j’espère que ce sera positif," confie-t-il à Suzuka.

L’Espagnol a envie de se concentrer sur le pilotage ce week-end.

"Suzuka est certainement l’un de mes circuits préférés du calendrier, c’est l’un des classiques et son tracé est tout à fait unique. Il est exigeant, rapide et c’est un grand défi pour les pilotes et les ingénieurs. C’est un circuit fantastique, même mon circuit kart ressemble à celui de Suzuka !"

Pour l’association McLaren Honda, qui vit ses dernières courses, "c’est une course majeure pour nous, étant donné nos connexions avec le Japon," reconnait Alonso.

"Pour moi, c’est un endroit spécial. J’ai toujours aimé le Japon, encore plus depuis que je suis un pilote de Honda, même si lors de ces trois années, nous n’avons pas eu le succès escompté. Mais nous essaierons de faire le meilleur résultat possible, en donnant 110%."

Alonso confirme aussi qu’il gardera son moteur actuel.

"Je suis content de ne pas avoir de pénalité ici, l’amélioration du moteur est trop faible et cela n’aurait pas d’impact important sur le résultat. Avoir les deux voitures dans les meilleures positions possibles est le mieux que nous pouvons faire pour la course de dimanche."

Lorsqu’on lui demande s’il s’est déjà projeté en tant que pilote McLaren Renault en 2018, Alonso admet qu’il a bien constaté que le moteur français était en progrès.

À Monza, nous avons vu Red Bull signer une belle performance alors que c’est un circuit où la puissance moteur joue un rôle central. Nous étions plutôt contents de cette performance de Red Bull et cela a confirmé la décision de changer de moteur. La Malaisie a été un autre pas en avant, ils ont battu les Mercedes sans pluie, sans stratégie différente, sans rien du tout. C’était vraiment bon !"

"Cela met pas mal de pression sur McLaren, la voiture est bien efficace maintenant, presque comme la Red Bull en termes de châssis. Donc il nous faut nous assurer de faire notre travail du côté du châssis, parce que le moteur peut nous permettre de signer des victoires, comme l’a prouvé Red Bull. Le défi consiste à trouver comment McLaren peut se retrouver en tête. Mais McLaren ne devrait pas craindre de se comparer à quelque écurie que ce soit, parce que McLaren doit battre toutes les autres équipes."