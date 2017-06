Fernando Alonso marque les points de la neuvième place aujourd’hui à Bakou, mais il a été jusqu’à pointer en cinquième position à la mi-course avant de céder du terrain au volant d’une McLaren particulièrement lente dans les lignes droites.

"Dans des conditions normales, nous aurions pu gagner cette course, car j’étais avec Daniel (Ricciardo) lors de l’intervention de la première voiture de sécurité," déclare Fernando Alonso. "Hamilton a perdu son repose-tête, Vettel a été pénalisé, les deux Force India ont abandonné et Kimi aussi… J’aurais donc pu me retrouver automatiquement dans le top 2 ou 3. Nous aurions donc pu nous battre pour la victoire, mais malheureusement, nous ne sommes actuellement pas en mesure de faire ça."

Fernando Alonso a toutefois marqué ses premiers points de la saison aujourd’hui. "Tout tourné en notre faveur aujourd’hui. C’était une journée durant laquelle on gagnait des places gratuitement grâce aux abandons. Mais il est dommage que nous n’ayons pas pu défendre nos chances à cause de nos faiblesses actuelles. Nous ne pouvions pas imager une seule seconde que nous allions marquer deux points ici, ils sont donc les bienvenus," ajoute le champion espagnol.