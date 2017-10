Fernando Alonso a terminé le Grand Prix du Japon à la 11e place. La 10e position de Felipe Massa était à sa portée dans les derniers tours de la course, mais l’Espagnol se dit qu’il a manqué de chance pour prendre l’avantage sur le Brésilien.

"Il m’a manqué un peu plus de chance," déclare Fernando Alonso. "Alors que j’étais sur le point de dépasser Massa qui n’avait plus de pneus, la voiture de sécurité virtuelle est entrée en action. Ces quatre tours lui ont permis de respirer un peu. Lors du dernier tour, les leaders de la course sont revenus sur nous et cela lui a encore donné un peu d’air. Finalement j’ai fait une belle remontée de la 20e à la 11e place, mais avec un peu plus de chance, j’aurais pu terminer dans la zone des points."

"Aujourd’hui, il ne s’est rien passé au départ et dans ces conditions, il est difficile pour nous de marquer des points. Je suis toutefois très content de ma course. Lors des trois ou quatre dernières courses, nous aurions pu marquer 20 à 30 points avec un peu plus de chance," affirme le champion espagnol.

Fernando Alonso est sous enquête après avoir gêné les leaders lors des derniers instants de la course.

"Quoi que décident les commissaires, je n’aurai de toute façon pas de points. J’ai essayé de ne gêner personne. Ils étaient aux deux premières places à deux tours de l’arrivée et ils ont terminé la course dans le même ordre. Ils décideront ce qu’ils veulent et moi j’accepterai," ajoute-t-il.

Mise à jour : Alonso a finalement eu une simple réprimande et une perte de points sur sa licence.