Fernando Alonso a reconnu à Spa que le temps de prendre une décision pour son avenir au-delà de la saison 2017 approchait. Mais l’Espagnol assure qu’il est maitre de son timing et qu’il peut décider en toute liberté du futur.

"J’ai toujours dit que septembre serait le mois pour me décider. A ce jour, il me reste une semaine avant qu’on y soit. Donc vous allez devoir attendre au moins une semaine encore," lance Alonso.

"Je n’ai aucune pression en fait. Je prendrai ma décision quand je veux," ajoute-t-il lorsqu’on lui demande si McLaren cherche un autre pilote pour le remplacer.

"Je n’ai pas regardé qui a signé où. J’ai lu que Kimi avait prolongé chez Ferrari. Mais je ne m’inquiète pas de savoir ce qui reste disponible sur la grille ou non. Seule la compétitivité m’intéresse. Trois équipes sont compétitives pour le moment. Le reste, c’est de la spéculation. Je verrai ça en septembre, quand j’étudierai mes options."

Alonso répète qu’il croit au projet de McLaren et Honda mais n’a pas de garantie.

"Personne ne peut dire si Honda résoudra ses problèmes en 2018. J’ai toujours essayé d’être positif au sein de l’équipe. J’y crois, malgré les difficultés. Rosberg et Webber ont salué ma motivation et ma patience dans la presse ces derniers jours."

"Ils sont surpris que je n’ai pas encore explosé. Mais qu’est-ce que ça apporterait ? Rien. Si ça apportait une seconde au tour, je l’aurais fait. Mais ce n’est pas le cas. Tous les gars de McLaren et tous les gars de Honda travaillent jour et nuit, au maximum. Je suis reconnaissant pour ça mais il nous en faut plus."

"J’ai prouvé à tout le monde que j’ai la foi. Cela fait 3 ans que je suis ici, dans une situation difficile. La première année a été très difficile, la 2e a été meilleure, avec de bons progrès et une voiture en milieu de peloton. Cette année, nous avons régressé avant de progresser à nouveau. Personne n’est sous-performant par envie. Tout le monde se donne à 100%. Il faut corriger ce qui doit l’être."

"Je ne suis pas un expert du moteur, je n’ai pas leurs idées, leurs connaissances. Je sais que Honda travaille à fond. Maintenant, malheureusement, c’est difficile pour moi de savoir où ils en seront dans 6 ou 7 mois (en 2018)."