Fernando Alonso est sur le point de prendre une décision définitive quant à son avenir. La réponse tant attendue par McLaren tombera le mois prochain, durant la pause entre le Grand Prix du Japon et celui des Etats-Unis. Il confirme ainsi les spéculations que nous vous rapportions ce matin.

Le contrat de trois ans que l’Espagnol a avec l’équipe de Woking expire à la fin de la saison et ces derniers mois, il a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il évaluait toutes les options, aussi bien en Formule 1 qu’en dehors.

L’arrivée du moteur Renault à Woking en 2018 doit faire remonter McLaren dans la hiérarchie et par la même occasion, donner au Taureau des Asturies de meilleures chances de se battre sur la piste. Ce dernier a évoqué il y a deux semaines à Singapour qu’il allait discuter avec l’équipe, mais que la priorité était la course en Malaisie.

Lorsqu’on lui demande s’il en sait plus quant à son avenir, Alonso avoue ne pas en savoir "beaucoup plus", avant d’assurer que la prochaine pause de deux semaines, qui se trouve entre les courses au Japon (le 8 octobre) et à Austin (le 22 octobre), sera le bon moment pour prendre sa décision.

"Ce sera bien de prendre une décision définitive lors de la prochaine pause. Je ne pense pas que ce sera le cas entre la Malaisie et le Japon, nous allons être occupés avec ces deux courses à la suite, mais je vais sans aucun doute me décider après le Japon."

"C’est la date butoir pour voir ce qu’il se passe et choisir ce que je pense être le mieux. Je pense que l’ai déjà répété à plusieurs reprises, je veux être compétitif l’année prochaine, je veux revenir sur le podium, je veux de nouveau embrasser la victoire, je veux me battre de nouveau pour le championnat."

"J’ai encore besoin de quelques informations en plus pour prendre ma décision, mais en même temps, je reste optimiste parce que McLaren est l’une des meilleures, voire, la meilleure écurie de l’histoire de la Formule 1. Donc je pense que nous avons toutes les chances de notre côté pour que cela fonctionne."

Avec le nombre de pilotes dont le contrat expirera en 2018, il se murmure qu’Alonso va signer avec McLaren pour seulement 1 an afin de garder le plus grande nombre d’options ouvertes pour 2019.

Toutefois, Alonso précise que ce n’est pas "vraiment important" d’être libre pour la saison 2019 en ajoutant : "je pense que mon point de vue et l’idée que je me fais de mon propre engagement en sport automobile sont bien plus grands que cela."