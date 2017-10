Etant donné sa position sur la grille de départ, Fernando Alonso ne s’attendait pas à marquer un point aujourd’hui et c’est pourtant ce qu’il a fait après une course remarquable.

"J’ai fait tout ce qu’il était possible de faire," déclare le champion espagnol. "Je suis remonté de la dernière place à la zone des points. C’est une super remontée et un très bon week-end. Nous verrons bien ce que nous pourrons faire au Brésil."

Comment a-t-il pu remonter dans le classement avec cette McLaren pas très rapide en ligne droite ? "Ce qui est arrivé durant ce premier tour chaotique nous a un peu aidé. Les abandons des deux Renault aussi. Je marque un point et c’est dommage de ne pas en marquer deux ou trois de plus. Mais nous allons encore essayer au Brésil."

En fin de course, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont bataillé de façon très virile en piste, mais c’est resté très correct. "Pour tout vous dire, j’ai beaucoup aimé de duel avec Lewis. C’est vraiment dommage qu’il nous manque de la vitesse de pointe actuellement, car je pense que sans ça, la course aurait été très différente. Cela me donne un bon goût en bouche lorsque je suis au volant d’une voiture qui est 30 ou 40 km/h plus lente en vitesse de pointe et que les autres n’arrivent pas à me dépasser," ajoute Fernando Alonso.