Fernando Alonso a réussi à s’assurer une place en Q3, mais c’était surtout pour la beauté du geste, car il a changé une fois de plus de moteur et demain, c’est depuis la dernière ligne de la grille qu’il prendra le départ.

"Nous savions que nous allions prendre le départ depuis le fond de la grille, mais nous voulions signer un bon chrono sur le circuit de Honda," commente Fernando Alonso. "Nous avons donc fait de notre mieux. Nous prenons la dixième place après être passé de justesse en Q3. La course sera très compliquée demain. Carlos (Sainz) et moi allons devoir prendre le départ depuis la dernière ligne."

"Vandoorne récupère ma dixième place et il aura des pneus neufs demain au départ. Nous ne savons pas très bien comment se comporteront les pneus demain en course, car nous n’avons pas roulé sur la sec vendredi après-midi. Mais le plus compliqué pour moi sera de prendre le départ derrière 18 ou 19 voitures," poursuit le pilote espagnol.

Que s’est-il passé sur le moteur qu’il a utilisé vendredi ? "Je ne l’ai appris que ce matin. Les gens de chez Honda ont travaillé toute la nuit et ce n’était pas prévu. Ce moteur n’avait fait que le Grand Prix de Malaisie. Cela modifie un peu ns plan et maintenant il ne me reste qu’à remonter dans le classement en course," conclut-il.