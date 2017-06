Fernando Alonso reconnait que McLaren-Honda pourrait vivre le plus mauvais Grand Prix de son début de saison 2017 avec un écart qui pourrait se chiffrer à près de 3 secondes au tour à Bakou, ce week-end.

"Je ne pense même pas à ma pénalité, je sais que nous partirons en fond de grille, avec Stoffel dimanche, avec les changements sur les éléments du moteur Honda à venir," explique Alonso.

"Ce qui fait mal, c’est que l’écart avec les meilleurs ici pourrait bien atteindre 2,5 à 3 secondes au tour, rien que sur les lignes droites."

"C’est une situation très malheureuse pour nous parce que, en partant du fond de grille, avec un tel déficit de performance en ligne droite, nous aurons du mal à gagner des places en course."

Que faire donc ?

"Piloter aussi vite que possible, Stoffel et moi. L’équipe préparera la meilleure voiture possible pour ces conditions, les stratégistes feront de leur mieux. Nous devrons prendre le meilleur départ, faire les meilleurs arrêts aux stands et nous verrons où nous finirons."