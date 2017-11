Après avoir obtenu le point de la 10e place au Mexique, Fernando Alonso pourrait encore mieux faire au Brésil. Le caractère sinueux du circuit et la météo incertaine devraient en effet lui profiter.

« Interlagos, c’est l’un des formidables classiques du calendrier, avec une histoire incroyable et une longue liste de noms célèbres qui ont soulevé ce trophée. C’est aussi l’une des courses les plus spectaculaires de l’année : il y a toujours des incidents, de l’action, et la météo joue un grand rôle dans le résultat final. »

« Ce circuit devrait mieux convenir à notre voiture que les deux précédents, donc nous espérons maximiser nos chances en qualifications, puisque la position de départ est très importante lors d’une course où tout peut arriver. C’est une piste vraiment amusante, un circuit court, avec de bons enchaînements de virages, et les nouvelles voitures de cette année vont encore augmenter la sensation de vitesse. Durant la course, si vous pouvez avoir un bon rythme au dernier virage, cela aide vraiment pour aborder la ligne droite finale et le virage 1, où vous pouvez attaquer pour dépasser. C’est en partie cela qui rend ce circuit si excitant. »

« Nous savons que le Brésil et Abu Dhabi seront vraiment moins difficiles pour nous que les États-Unis et le Mexique, donc nous avons un peu plus d’attente. Cependant, le Mexique fut vraiment une bonne surprise et nous avons mieux performé que prévu. Ce sera sûrement une course délicate et il y a toujours des risques à prendre avec la météo et la stratégie, mais si nous pouvons démarrer la course à notre position normale en qualifications, alors, cela pourrait nous donner une bonne chance de marquer quelques points. »

Stoffel Vandoorne, de son côté, n’a jamais couru sur le circuit légendaire d’Interlagos, et s’attend donc à une expérience inédite et forte en sensations.

« J’ai hâte d’aborder une nouvelle piste, avec ce week-end au Brésil, en particulier parce que ce circuit est considéré comme légendaire parmi les fans et les autres pilotes. Interlagos, c’est le lieu où des championnats ont été gagnés et perdus, et des Grands Prix sont devenus des classiques ici, avec de grands vainqueurs comme Ayrton Senna et Alain Prost. »

« J’ai beaucoup préparé ce circuit dans le simulateur avec mes ingénieurs, comme d’habitude, donc dès le vendredi matin, je me sentirai prêt, et le but est d’être à l’aise avec la voiture et les réglages requis. Je pourrai ainsi, comme Fernando, dès les EL1, bien régler la voiture et l’adapter aux conditions, et apporter un retour d’expérience précieux à l’équipe, pour qu’elle ait autant de renseignements que possible. »

« Les qualifications ici sont toujours importantes parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver en course. Au Mexique j’ai eu un départ formidable donc si nous pouvons commencer d’une meilleure position au Brésil, sans pénalités sur la grille, alors, cela ouvrira de bonnes opportunités en course. C’est important de n’avoir aucun problème et d’avoir une course tranquille, pour voir ce que nous pouvons faire. Il y a tout à gagner et je suis excité à l’idée de faire l’expérience de la célèbre ambiance d’Interlagos. »

On l’aura compris, Fernando Alonso comme Stoffel Vandoorne espèrent de tout cœur que leur week-end ne sera pas compromis par de nouvelles pénalités sur la grille pour changements d’éléments moteur…