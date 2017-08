Fernando Alonso a eu des soucis techniques aujourd’hui, mais c’est aussi la compétitivité de sa Monoplace qui lui font craindre un week-end difficile en Belgique et la semaine prochaine à Monza.

"J’ai eu des problèmes avec le moteur et avec le DRS aussi," raconte Fernando Alonso. "J’ai eu une voiture plus ou moins normales cet après-midi, mais nous allons encore travailler ce soir afin de gagner quelques dixièmes avant la qualification."

L’Espagnol a été l’un des seul à tourner sous la pluie cet après-midi.

"Nous voulions vérifier le comportement de la voiture sous la pluie, mais nous ne savions pas que l’averse serait aussi forte. L’équipe m’a donc demandé de revenir au stand et j’ai fait de mon mieux pour y arriver sans rien abîmer. S’il devait pleuvoir comme ça en course, cela pourrait nous offrir quelques possibilités. Sur piste sèche, ce sera beaucoup plus difficile pour nous sur ce circuit très difficile pour nous. Nous l’avons constaté aujourd’hui."

Fernando Alonso va-t-il penser à son avenir chez McLaren ce week-end ?

"Oui, je vais y penser, mais je vais surtout me concentrer sur ce week-end. Les points semblent impossibles pour nous ici et à Monza, nous devrons donc faire quelque chose de très spécial," ajoute-t-il.