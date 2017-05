Après sa parenthèse américaine, Fernando Alonso est désormais revenu à son train-train quotidien. Le retour à la réalité pourrait être brutal pour l’Espagnol avec une McLaren-Honda qui est toujours aussi peu compétitive.

Cependant le « meilleur rookie » des dernières 500 Miles d’Indianapolis est plus optimiste pour les courses à venir.

« Pour l’avenir, au Canada, nous essaierons de continuer à nous améliorer. La voiture semble mieux performer à chaque fois, avec ma 7e place sur la grille à Barcelone et les deux voitures en Q3 à Monaco. Durant la deuxième moitié de la saison, nous serons plus compétitifs. »

Les performances de McLaren durant cette moitié de saison seront décisives pour convaincre Alonso de prolonger son contrat. Une nouvelle fois interrogé sur son avenir, l’Ibère est resté plutôt évasif mais plus que jamais, on sent qu’un départ de Woking est dans le domaine du probable.

« Comme je l’ai dit, pour le futur, rien n’est clair. Mais je vois plus de possibilités que jamais. »

« Il est toujours un peu tôt. Après l’été, je regarderai calmement toutes les options disponibles et je choisirai ce qui m’attire le plus. Je n’ai rien écarté. Je suis ouvert à tout. Mon ambition est toujours de gagner. »