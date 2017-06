Fernando Alonso espérait atteindre la Q3 aujourd’hui à Montréal, surtout après la bonne performance (7e des Libres 2) signée hier.

Mais le pilote McLaren a été rappelé à la réalité.

"Sur ce circuit, avec notre moteur, atteindre la Q3 n’aurait pas reflété la réalité de notre situation," lance-t-il, à l’adresse de Honda.

"Je suis heureux de ma performance au final. 12e sur la grille de départ, ce n’est pas la position idéale mais avec le déficit de puissance que nous avons, être seulement à 1s2 de Lewis Hamilton en Q2, je peux largement vivre avec !"

Pour la course, "il y a évidemment des doutes. Mais pas seulement sur la puissance. Ici la consommation est très élevée. Et de ce côté nous avons aussi des problèmes à résoudre. A mon niveau, je ne peux rien faire de mieux."

Vandoorne est lui resté bloqué aux portes de la Q2, avec le meilleur temps... des 5 derniers de la Q1.

"On manque la Q2 de peu, encore une fois. Sur ce circuit c’est difficile pour nous. La course ne sera pas simple non plus. Que dire ? Je suis évidemment déçu, on sait que c’est un circuit qui ne convient pas à notre moteur. Demain on fera au mieux pour remonter vers l’avant mais je doute que l’on arrive à dépasser. On verra bien."