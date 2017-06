Fernando Alonso et Ralf Schumacher se sont échangés des politesse à distance après que l’Allemand, en compétition de karting ce week-end sur le circuit d’Alonso en Espagne avec son équipe KSM, a critiqué la piste et expliqué qu’il ne l’aime pas du tout.

"Pour la première fois depuis que je suis en karting, j’ai l’impression que c’est une mauvaise chose de courir sur une piste comme celle-ci" a déclaré Schumacher, ajoutant que la piste abîmait les kartings et mettait les pilotes en danger !

Alonso n’a pas hésité à répondre à l’ancien pilote de F1.

"Je pense que Ralf ne fait plus les gros titres depuis plusieurs années et qu’il veut se faire de la pub. Il a aussi une piste de karting où il veut organiser une course de championnat d’Europe, et peut-être que la FIA n’est pas satisfaite par son circuit."

"Je crois que seul Ralf cause des dégâts donc il doit dire à ses pilotes de rester sur la piste. Peut-être commence-t-il à manquer d’argent".

Après une sortie aussi virulente d’Alonso, il parait probable que le cadet des frères Schumacher se fende rapidement d’une réponse.