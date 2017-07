Fernando Alonso a rendu hommage à son ancienne équipe, Renault F1, qui a fêté ses 40 ans de présence en Formule 1 lors du dernier Grand Prix à Silverstone.

L’Espagnol avait commencé chez Renault en tant que pilote d’essais en 2002, avant de revenir au sein de l’équipe d’Enstone pour coiffer ses deux couronnes mondiales, en 2005 et 2006.

"J’ai piloté 6 ans pour Renault, et un an de plus en tant que pilote d’essais," dit-il.

"C’est une équipe fantastique, un constructeur fantastique pour le sport automobile parce qu’ily a beaucoup de constructeurs, qui font des voitures de route, mais qui n’ont jamais franchi le pas du sport automobile."

"Pourquoi ? Peut-être qu’ils n’y voient pas leur intérêt. Ils pensent que la technologie développée en sport automobile ne sert pas aux clients normaux. Renault a bien apporté le turbo en F1 et aujourd’hui... Ou alors, ces constructeurs ne sont tout simplement pas préparés, pas capables, pas assez talentueux pour faire du sport automobile et se défier eux-mêmes."

"Alors des équipes et des constructeurs comme Renault, qui ont été en F1, en rallyes, et bien d’autres disciplines, doivent être salués. Pour les pilotes, pour les fans. Bravo à eux donc."