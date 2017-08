Fernando Alonso a tenu à relativiser l’apport de la nouvelle spécification moteur amenée par Honda à Spa-Francorchamps et qui sera installée sur la voiture de Stoffel Vandoorne. Le Belge écopera de 35 places de pénalité dans l’opération tandis qu’Alonso, resté au moteur précédent, n’aura pas de pénalité s’il n’a pas de problème d’ici là.

"On m’a dit de ne pas en attendre grand chose, et je n’en attends pas grand chose !" plaisante Alonso. "C’est une amélioration mineure, cela ne change pas le moteur lui-même qui est le même qu’en Hongrie. Je n’ai pas de pénalités, donc il n’y a rien d’important à changer dans le moteur pour en améliorer les performances en espérant un grand pas en avant".

"Nous verrons, c’est une course très difficile et ce sont deux circuits en deux semaines, avec Spa et Monza, qui sont ceux où la puissance est nécessaire. Nous devrons faire un week-end parfait, il y aura peut-être des conditions changeantes et nous devrons prendre toute chance qui se présentera".

La spécification moteur d’Alonso sera améliorée mais pas autant que celle de Vandoorne dont tous les composants seront nouveaux. Celui d’Alonso n’a pas eu l’amélioration de fiabilité de Vandoorne, évitant de changer un composant que Honda n’a pas nommé. Le motoriste explique en revanche que le bloc d’Alonso sera une sorte de Spec 3.5, tandis que celui de Vandoorne sera un 3.6.

"Fernando et Stoffel auront un moteur amélioré ce week-end" explique Hasegawa. "Malheureusement, Stoffel recevra une pénalité lors de son Grand Prix national mais il est important que nous amenions les améliorations dès que possible. C’est génial de pouvoir amener un nouveau moteur évolué aussi vite et nous continuerons à le faire durant le reste de la saison".

Alonso, quant à lui, tient toujours à assurer qu’il ne veut pas encore penser à son avenir, en dépit d’un marché des transferts qui se scelle petit à petit. La confirmation de Räikkönen ferme très certainement les portes chez Ferrari tandis que son équipier Stoffel Vandoorne, a prolongé chez McLaren.

"Je prendrai une décision au sujet de mon avenir quand je le veux. Le fait que Stoffel reste ne change rien et son renouvellement de contrat est logique. Il fait un travail fantastique pour sa première saison et il améliorera certainement son niveau l’an prochain. Dans une situation plus compétitive, il pourra montrer tout son talent et pour je suis sûr qu’il aura un rôle clé dans le futur de McLaren, c’est donc une décision logique" conclut Alonso.