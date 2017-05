Bonne nouvelle pour Fernando Alonso : son prochain Grand Prix est à domicile, en Espagne.

Mauvaise nouvelle : il devra encore une fois le disputer avec une monoplace au moteur Honda peu performant et peu fiable. Son objectif est donc de tirer simplement le meilleur de ce week-end, un de plus à traverser avant l’arrivée d’une évolution significative chez Honda.

"Je suis vraiment excité à l’idée de retourner à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne. C’est ma course à domicile, j’ai vécu quelques grands moments là-bas, et l’ambiance y est toujours incroyable. Nous y avons passé beaucoup de temps lors des tests de pré-saison, mais rien ne vaut l’émotion de disputer une course devant les fans de votre pays. C’est un sentiment très spécial," confie l’Espagnol, pour le côté "joyeux".

"Après quelques courses difficiles pour nous, je ne suis pas certain de ce que nous pouvons attendre de ce week-end," enchaine-t-il, bien plus réaliste.

"Nous attendons différentes nouvelles pièces – comme nous en amenons à chaque course – mais nous ne pouvons pas vraiment beaucoup nous concentrer sur la performance tant que nous n’avons pas résolu nos problèmes de fiabilités. Cela reste notre priorité."

"Je sais que l’équipe travaille extrêmement dur pour dépister les raisons de nos récents problèmes, et j’espère que nous pourrons avoir une course, un week-end même, avec peu de problèmes. Pour moi, les séances de qualifications lors des dernières courses ont été excitantes et j’espère que nous pourrons renouveler cela à Barcelone, mais la chose la plus importante va être de maximiser la place que nous décrocherons sur la grille le samedi pour le jour de la course."