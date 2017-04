Fernando Alonso a fait encore tout ce qu’il pouvait au volant d’une McLaren souffrant considérablement en ligne droite. Excellemment parti sous piste humide, l’Espagnol a longtemps navigué aux alentours de la 7e ou 8e place – une performance absolument remarquable… avant qu’un problème de transmission ne l’oblige à rendre les armes.

Même si le double champion du monde n’a pas rallié l’arrivée, il se dit absolument enchanté par son niveau de pilotage à Shanghai, qu’il considère encore supérieur à celui de Melbourne.

« C’était incroyable. Je pensais que ma performance en Australie serait unique, mais ici, c’était la même chose, voire même mieux. Les conditions ont aidé et donc nous en avons profité. Les gens partaient en tête-à-queue et nous avons gagné des places plus ou moins gratuitement, et ensuite, quand la piste était humide, nous conservions le rythme des meilleurs, avec un déficit en vitesse de pointe, et c’est assez incroyable. C’est une des meilleures choses qui me soient arrivées. »

Le pilote McLaren, sans son problème de transmission, aurait légitimement pu se battre pour les points.

« Je pensais que nous nous battrions contre Perez et Magnussen pour les derniers points. Je pense que nous aurions pu marquer un point ou deux comme en Australie d’une manière incroyable, parce que rouler devant Bottas, et l’empêcher de dépasser pendant deux ou trois tours, c’était l’une des choses les plus surréelles qui me soient jamais arrivées. »

« Il était comme à 300 mètres derrière moi et il m’a dépassé en ligne droite, mais ensuite, j’ai pu faire en sorte de rester à son contact lors du tour suivant, donc c’était l’une des choses les plus surréelles qui me soient jamais arrivées. »

La fiabilité de la McLaren demeure cependant catastrophique… ce qui ne surprend guère Alonso après des essais hivernaux désastreux.

« Comme nous l’avons dit en Australie : sans avoir fait d’essais, nous découvrons des nouveaux problèmes course après course. Espérons que nous puissions bientôt avoir une fiabilité normale pour être capable de finir les courses ».

A défaut, les performances de l’Ibère se limiteront à de magnifiques coups d’éclat, qui prouvent qu’il est encore l’un des tout meilleurs au monde.