Alors que la compétitivité du projet McLaren-Honda s´annonce déjà stagnante cette saison, Fernando Alonso a indiqué que si les voitures plus rapides de cette année ne lui donnent pas au moins plus de plaisir au volant, il est possible qu´il quitte la F1 pour disputer Le Mans en 2018.

Même le directeur de McLaren F1, Eric Boullier, a reconnu cette semaine qu´il n´est pas sûr que l´Espagnol reste après 2017.

Mais Luis Perez Sala, un ancien pilote de F1 qui a couru chez Minardi dans les années 80, est certain que le double champion du monde ne va pas partir en fin de saison.

« Je suis sûr que ce ne sera pas sa dernière année. Je pense que les courses vont être bonnes et nous allons voir ce qu´il se passera lorsque son contrat avec McLaren se terminera, et quelles opportunités il aura » affirme le compatriote d’Alonso.

Certains redoutent qu´à l´âge de 35 ans, une troisième année consécutive à bord d´une monoplace non-compétitive pourrait signifier la fin des espoirs d´Alonso de remporter un troisième titre de champion du monde.

Mais Sala insiste : « Il a encore le temps. Il a encore un long chemin à parcourir en Formule 1, et je suis convaincu qu´il peut gagner le titre de nouveau. »

« Son équipe ne met pas en évidence son talent pour le moment et c´est frustrant, mais il le porte avec une grande dignité tout en essayant de ne pas nuire à l´image de McLaren. »