Fernando Alonso avait bon espoir de marquer quelques points aujourd’hui en Autriche, mais Daniil Kvyat en a décidé autrement en l’envoyant sur la Red Bull de Max Verstappen. L’Espagnol n’a donc même pas bouclé un tour et cette fois-ci Honda n’y est pour rien…

En sortant de sa voiture, il a lancé à son équipe : "ils ne peuvent pas aller jouer au bowling ?" Alonso était bien sûr très déçu d’abandonner aussi tôt dans la course.

"C’est vraiment malheureux," déclare Fernando Alonso. "Nous n’avons eu aucun contrôle sur ce qui est arrivé. Carlos (Sainz) et Verstappen ont eu un problème au départ et cela m’a fait gagner deux positions mais il y a eu cet accrochage dans le premier virage et je n’ai rien pu faire."

Il est temps pour Fernando de penser à la prochaine course de Silverstone. Quel moteur aura-t-il là-bas ?

"Nous aurons la spécification 3 (la plus récente) pour la course de Silverstone, mais j’aurai droit à la dernière place sur la grille de départ. Nous allons aborder des courses difficiles, mais cela n’a rien de nouveau," ajoute le champion espagnol.