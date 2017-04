Fernando Alonso s’attendait à boucler un Grand Prix très difficile au volant de sa McLaren Honda manquant cruellement de vitesse de pointe, mais la malchance l’a privé de ce calvaire puisqu’il n’a même pas réussi à rejoindre la grille de départ.

"C’est bien sûr frustrant," déclare Fernando Alonso. "C’est la quatrième course de la saison et mon quatrième abandon et cette fois-ci, je n’ai même pas pris le départ. Nous devrions au minimum être capables de participer à la course. C’est triste, mais on ne peut rien y faire pour le moment."

"Nous sommes venus ici, nous avons roulé le plus vite possible et nous aidons l’équipe de notre mieux afin de préparer le prochain Grand Prix. J’espère d’ailleurs que cela se passera un peu mieux l prochaine fois."

Est-ce les choses sont devenues inacceptable du point de vue des services fournis par Honda ? "C’est une question qu’il faut poser aux patrons du groupe McLaren. Moi je ne suis que pilote. Moi je viens ici et j’essaye de rouler le plus vite possible, c’est à l’équipe d’avoir un regard plus large sur les choses," ajoute le champion espagnol.