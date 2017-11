Fernando Alonso participera donc aux prochaines 24 Heures de Daytona en janvier. Il roulera pour United Autosports, l’écurie de Zak Brown.

Celui qui est aussi le directeur exécutif de McLaren se réjouit bien entendu de cette nouvelle expérience outre-Atlantique de son pilote espagnol, qui a prolongé son contrat pour l’an prochain.

Mais comment gérer la volonté de Fernando Alonso de participer à d’autres événements sans pour autant compromettre son engagement en F1 ?

« Je commence à m’y habituer après sa participation aux 500 Miles d’Indianapolis ! » plaisante Zak Brown. « Lorsque j’ai demandé à son manager s’il était sérieux pour Daytona, il m’a dit oui. J’ai compris que je ne devais pas poser la question à Fernando ! Nous avons créé un monstre, un monstre de la course auto ! »

On sait que Fernando Alonso veut remporter la Triple Couronne. Il lui faudra donc aussi courir aux 24 Heures, peut-être dans un futur proche.

« Je veux être le meilleur pilote du monde et pour cela, vous devez gagner dans différentes séries, rouler dans différentes voitures et parfois vous devez sortir du petit monde de la F1. Le sport auto est plus grand que la F1. J’ai donc des plans qui sont bien plus importants que n’importe qui peut l’imaginer » prévient le pilote espagnol.

Fernando Alonso annonce la couleur à McLaren : la F1 n’est plus forcément sa priorité. Le problème est que les 24 Heures du Mans auront lieu en pleine saison, entre le Grand Prix du Canada et le Grand Prix de France. Zak Brown espère que son pilote pourra concilier la F1 et l’endurance… car quand l’Espagnol a décidé de quelque chose, il s’y tient.

« Clairement, il est intéressé par Le Mans et il veut revenir disputer les 500 Miles d’Indianapolis. Je fus un peu surpris de voir sa détermination à se rendre à Daytona, mais sa manière de travailler est ainsi : il réfléchit d’abord un peu, ensuite il prend une décision et il est clair qu’il y a beaucoup plus réfléchi que ce que je l’avais imaginé. Et quand il a dit qu’il voulait courir à Daytona, il était très catégorique. »