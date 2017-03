Méthode Coué chez McLaren ? Alors que Fernando Alonso pourrait quitter l’écurie si les performances ne s’améliorent pas en cours de saison, Zak Brown, le directeur exécutif, assure que son protégé pourrait encore courir jusqu’en 2022 pour McLaren. Pour rappel, le contrat de l’Ibère avec l’écurie anglaise court jusqu’à la fin 2017.

« Il est très motivé et en forme. Il a cinq ans devant lui s’il le veut. Je veux vraiment qu’il reste et je pense qu’il restera si nous lui donnons une bonne voiture » a assuré Zak Brown.

Evidemment, il faudra pour cela que McLaren et Honda corrigent de toute urgence leurs immenses problèmes de compétitivité et de fiabilité… Comment atteindre cet objectif d’ici quelques mois alors que Fernando Alonso montre de plus en plus des signes de désespoir ?

Mais là encore, Zak Brown préfère voir le côté positif de la chose et retient la bonne attitude du double champion du monde dans l’écurie.

« Personne n’est plus désespéré de gagner que Fernando. Mais son comportement a été impeccable. Il a dit ce qu’il ressentait parce que les faits sont les faits, et parce qu’il est le meilleur pilote du monde ».

On sait que Fernando Alonso apprécie d’être aimé et apprécié dans les écuries où il court, mais tous les éloges du monde ne suffiront probablement pas à calmer son impatience et sa frustration…