Fernando Alonso a terminé la séance de l’après-midi en 8e position. C’est donc assez prometteur, car on le sait, le champion espagnol vise toujours la Q3 en qualification et les points le dimanche en course.

Alonso est-il optimiste après ce résultat ?

"Il est difficile de se faire une idée claire après les séances du vendredi," affirme-t-il. "Nous sommes toutefois à la hauteur de ce que nous espérions, c’est-à-dire les six pilotes les plus rapides. Nous avons été plus compétitif ce matin par rapport à cet après-midi et nous devons comprendre pourquoi. Peut-être avons-nous modifié quelque chose qu’il ne fallait pas ?"

Bien sûr, lorsque les micros se tendent en direction de Fernando Alonso, la question de son avenir chez McLaren ne tarde jamais à tomber et le pilote espagnol a des choses à dire à ce sujet, mais ce n’est probablement pas ce que les journalistes attendaient.

"Je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet," répond Alonso lorsqu’on lui parle de son avenir chez McLaren.

"Il y a une interview de moi qui est ressortie en Espagne alors que je l’ai faite il y a quelques semaines et c’est donc des choses qui sont répétées. Si j’étais un lecteur ou un fan et que je devrais lire tout le temps que Fernando Alonso prendra une décision en septembre, je me dirais qu’il est lourd celui-là, il n’a qu’à faire ce qu’il veut."

"Les gens pensent probablement que toutes les semaines je prends le micro et je dis toujours la même chose ! En vérité, je ne l’ai dit qu’une seule fois et les médias le répètent depuis des semaines. C’est pour cette raison que je n’ai plus aucune envie de parler de ça," ajoute le champion espagnol.