Fernando Alonso a laissé entendre qu’il pourrait quitter la F1 en fin d’année s’il n’avait pas de volant à la hauteur de ses ambitions et il n’en fallait pas plus pour que Mario Andretti lui conseille de disputer une saison complète en IndyCar, comme nous vous le rapportions plus tôt aujourd’hui.

Toutefois, l’Espagnol a tenu à réfuter tout de suite une telle possibilité.

"Cela ne fait pas partie de mes plans" déclare-t-il à deux jours de son premier Indy 500.

"Pour le moment, je veux faire une course unique et je m’y sens bien, mais faire plus n’est pas dans mes plans. Mon premier et seul objectif est de continuer en F1 et d’y gagner. L’Indy 500 et Le Mans sont très attirants mais pas à court terme. Il faut y aller peu à peu".

Zak Brown va dans le sens de son pilote en expliquant que c’est un très bon coup pour McLaren et pour l’IndyCar mais qu’il n’est pas prévu que ça se répète pour le moment.

"Nous avons de bons sponsors qui méritent de la reconnaissance et c’était une très bonne réponse au manque d’exposition qu’ils ont actuellement en Formule 1" reconnaît Brown, avant d’expliquer les bienfaits de cette aventure sur Alonso.

"Il a le sourire maintenant et tant qu’il voit que nous allons dans la bonne direction en F1, il continuera à être patient. Mais Fernando est clair sur le fait qu’il n’en a pas fini avec la Formule 1, il ne rejette pas définitivement l’IndyCar mais ce n’est pas pour 2018 car il veut encore être en F1".