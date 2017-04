Le moteur Honda est le cauchemar de Fernando Alonso, il ne faut plus en douter. Le champion espagnol estime en effet qu’il lui fait perdre trois secondes par tour sur le circuit de Sotchi, rien de moins !

Fernando Alonso s’est écrié en Q2 : "c’est incroyable !" De quoi parlait-il au juste ? "Je voulais dire que ce que nous perdons dans les lignes droites est incroyable. Je crois que nous perdons 1"3 dans le premier secteur, car il n’y a qu’un seul virage là-bas. Et nous n’avons aucun autre problème dans ce secteur," explique Alonso.

"Nous perdons 2,5 à 3 secondes dans les lignes droites de ce circuit. Nous le savions avant de venir ici, mais lorsque la qualification arrive, on en veut toujours un peu plus. Je pense avoir fait une qualification parfaite. Mon meilleur tour en Q1 devrait être difficile à refaire. En Q2, j’ai fait quelques petites erreurs, mais en Q1 c’était parfait et c’est ce que je vais retenir."

"J’ai sept dixièmes d’avance sur mon équipier qui a la même voiture et c’est quelqu’un qui a gagné dans toutes les catégories avant d’arriver en F1. Je me sens donc toujours au sommet de ma forme, au sommet de ma carrière," affirme le champion espagnol.

Quels sont ses espoirs pour la course de demain ? "Ce sera plus ou moins la même chose qu’à Bahreïn, en Chine ou en Australie et ce sera encore similaire à ce que nous verrons en Espagne, à Monaco, au Canada. Je suis là du jeudi au dimanche et je tente de vous répondre le plus poliment possible, mais ça me semble un peu monotone. C’est toujours la même histoire, mais c’est comme ça en F1."

"Nous pouvons déjà dire que Ferrari et Mercedes vont se disputer le titre alors que Red Bull essayera de terminer sur le podium. Williams va marquer des points et les autres essayeront de faire la même chose quand ceux de devant le leur permettront. Quant à nous, nous allons essayer de faire une belle course demain en étant conscients de nos limitations," conclut-il.