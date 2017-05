En marge de sa dernière semaine à Indianapolis, où il disputera la mythique course de 500 miles dimanche, Fernando Alonso a réitéré son souhait de piloter pour une équipe capable de lui faire viser la victoire en 2018, sans quoi il réfléchira à son avenir dans la discipline.

"Je dois avant tout considérer ce qui est ma meilleure option" répond l’Espagnol. "Comme je l’ai dit plusieurs fois, mes compétences et mes capacités sont développées pour la Formule 1 et c’est là que je veux gagner. Je serai en fin de contrat avec McLaren l’an prochain donc je peux choisir et je veux m’assurer que j’ai une voiture capable de gagner, c’est ma priorité".

Et Alonso de confirmer qu’il laisse toutes les options ouvertes, y compris celle de raccrocher le casque dans la discipline reine : "S’il n’y a pas de tel volant de disponible, je devrais prendre la meilleure décision mais j’espère ne pas me retrouver dans cette position".

A ce sujet, Zak Brown avait confirmé il y a quelques jours qu’il comprenait la position de son pilote et que McLaren était consciente de ce qu’elle doit prouver à l’Espagnol. La balle est donc plus que jamais dans le camp de Woking.