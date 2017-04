Fernando Alonso a signé une belle 13e place aujourd’hui en qualification et cette performance est appréciée par le champion espagnol, car il s’attendait à beaucoup moins bien.

"Comme ce fut le cas en Australie, j’ai fait ici l’un des meilleurs tours de ma vie," affirme Fernando Alonso. "En Australie et ici, j’ai eu de bonnes sensations au volant de la voiture. Je suis capable de la pousser à ses limites. Nous avons testé quelques nouveaux éléments ce matin, mais nous étions aux 17e et 19e positions en utilisant toute la puissance disponible. Nous pensions donc que nous allions nous battre avec les Sauber pour les dernières places de la grille. Cette 13e place est donc un cadeau tombé du ciel."

Toutefois, Fernando Alonso a eu chaud en Q2 lorsque son moteur Honda a refusé de redémarrer. "Je ne crois pas qu’ils savent déjà ce qui est arrivé, mais j’espère qu’ils vont le découvrir demain avant la course."

Et demain en course, la pluie pourrait s’inviter, ce qui n’est jamais une mauvaise chose pour les pilotes qui ne disposent pas d’une voiture très compétitive.

"Sur le sec et en partant de la 13e place, nous pouvons envisager de terminer la course en 15e ou 16e position. Sous la pluie, nous serons aussi 15e ou 16e en vitesse de pointe, mais nous pourrons prendre plus de risques dans les virages. Il faudra donc prendre des risques, mais nous n’avons rien à perdre," ajoute Fernando Alonso.