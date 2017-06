Fernando Alonso a indiqué aujourd’hui dans le paddock de Bakou qu’il ne compte pas faire un pari sur son équipe pour l’année prochaine en Formule 1, que ce soit chez McLaren ou ailleurs.

L’Espagnol aura un seul critère dans son choix : la compétitivité (quasi) assurée.

"Je l’ai dit plusieurs fois : je veux gagner l’an prochain et donc je veux pas qu’il y ait une grande dose de pari dans ma décision. Je veux être plus ou moins sûr de ce qui m’attend, où que j’aille," dit-il.

"Je reste pour l’instant très ouvert à toutes les opportunités. Voyons aussi ce que réservent les prochains mois à McLaren, parce que c’est l’équipe où je suis, que j’apprécie, et qui a beaucoup travaillé ces deux ou trois dernières années pour progresser."

Dans le cas de McLaren, c’est évidemment la compétitivité (et la fiabilité) du moteur Honda lors des prochaines courses qui fera la différence.

Alonso ne ferme pas non plus la porte à Mercedes et Ferrari. "Personne ne sait exactement ce qu’il va se passer chez eux. Des mouvements sont possibles, peut-être plus que vous ne le pensez. Je ne pense pas que la situation soit figée à 100% dans les top teams. Je vais donc rester calme et prendre la meilleure décision possible."

Et si McLaren passait au moteur Mercedes ?

"Je ne sais pas si cela en ferait pour autant une voiture capable de gagner. Je ne le crois pas, cela ne changerait pas beaucoup. McLaren n’est pas aussi compétitive que Ferrari et Mercedes sur le plan du châssis. Le moteur, on sait ce qu’il en est. Nous verrons bien les opportunités que va explorer l’équipe pour être compétitive en 2018 et je prendrai ma décision en tenant compte de ça."