Fernando Alonso s’est qualifié 13e pour le Grand Prix d’Australie, loin du fiasco annoncé, mais l’Espagnol ne considère pas que ce résultat nécessite une célébration quelconque. La fiabilité reste encore une grande inconnue pour la MCL32, et Alonso préfère se montrer prudent.

"Je pense avoir extrait la meilleure performance possible de la voiture, donc je suis satisfait en ce sens, mais il n’y a rien à fêter d’avoir terminé 13e" tempère-t-il.

"Nous n’étions pas certains de notre niveau de compétitivité et de fiabilité. Nous avons été capables de tourner plus ou moins sans problèmes et nous sommes en 13e place. Nous devrons attendre quelques courses pour savoir où nous en sommes réellement".

Le fait est qu’après un hiver lors duquel la MCL32 n’a pas accompli plus de 11 tours sans problème, ce week-end représente pour le moment une bonne surprise.

"En considérant qu’on a quitté Barcelone en ayant peu roulé et en ne connaissant pas bien la voiture, nous avons réussi à affiner les réglages et tirer le meilleur de la voiture, c’est satisfaisant".

"Comme je l’ai dit à Barcelone, je travaille encore plus dur cette année, je suis arrivé plus tôt que jamais ici, et là je suis une seconde devant mon équipier. C’est le genre de week-end où tout se passe bien" ajoute-t-il, sans prendre en considération le fait que Vandoorne n’a eu qu’un seul tour en Q1.

"Nous sommes qualifiés à la 13e place, et c’est là que c’est triste, car il n’y a pas d’autre mot".

L’Espagnol ne vise pas spécialement les points demain, arguant que ça ne ferait pas une grande différence, mais surtout qu’il faudrait que les voitures devant aient des problèmes pour viser une place parmi les dix premiers.

"Ce n’est pas important. Marquer un point, ou deux, ou cinq, ou ne pas en marquer, c’est la même chose. Je veux être sur le podium, gagner des courses, et nous n’y sommes pas. Nous ferons de notre mieux demain mais nous aurons besoin d’aide de nos rivaux car nous ne sommes pas assez compétitifs pour marquer des points à la régulière".