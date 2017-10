McLaren et Fernando Alonso ont confirmé hier que leur histoire commune continuerait encore en 2018, alors que Renault viendra remplacer Honda dans la partie. L’Espagnol n’a pas voulu dévoiler de détails et contrairement à ce que l’équipe a annoncé, il assure que son contrat est pluriannuel.

"Je n’en parlerai pas précisément mais ce n’est pas un contrat d’un an" a précisé Alonso. "Il y a assez à faire l’an prochain pour remonter McLaren en haut de la grille et c’est la priorité pour l’instant. De mon côté, il n’y a aucune autre priorité que la Formule 1 pour l’instant mais je laisse une porte ouverte à d’autres séries. Je pense toujours qu’il faut gagner dans d’autres disciplines pour être un pilote plus complet".

Il en a profité pour annoncer qu’il ne disputerait pas les 500 miles d’Indianapolis en 2018, toujours dans le but de se concentrer sur la F1. Avec l’espoir de meilleurs résultats, il ne sera pas question de manquer une course.

"Avec le nouveau contrat pour l’an prochain, je peux confirmer que je ne serai pas à l’Indy 500 l’an prochain car le Grand Prix de Monaco se tient le même week-end et que la priorité sera de réussir en F1. Mais je peux aussi confirmer que je le disputerai dans le futur, en 2019 ou 2020 voire plus tard. C’est une course que je tiens à faire de nouveau".

"La Formule 1 est une discipline de plus en sport automobile. C’est une discipline fantastique et nous sommes tous fiers d’être pilotes de F1, car nous rêvons depuis notre plus jeune âge de le devenir. Mais il y a d’autres sports mécaniques qui sont aussi bons et aussi amusants qu’elle. C’était une grande découverte pour moi".

"Le résultat des courses en IndyCar est nettement plus imprévisible et c’est attirant pour les fans. En Formule 1, on connaît la grille le samedi, on peut écrire le résultat pour la course et se tromper d’un ou deux places, maximum. C’est le pire argument contre nous et j’espère que l’on pourra vite y remédier".

Le pilote espagnol a laissé entendre toutefois qu’il pourrait bien disputer les 24 heures de Daytona comme les rumeurs l’ont annoncé... en vue de se préparer pour Le Mans (avec Toyota ?)

"La Triple Couronne est la priorité après la Formule 1. Maintenant que mon contrat est réglé, je vais voir quelles sont les options. Si je veux préparer le Mans, il y a peut-être des possibilités comme Daytona. Si je peux faire Le Mans, je le ferai, quelle que soit la possibilité. Nous en discuterons avec McLaren, comme nous avons pu le faire cette année pour Indy."

Zak Brown, son patron, n’y est pas opposé. Cela doit certainement faire partie des libertés du nouveau contrat d’Alonso.

"S’il veut faire Daytona et que nous avons un baquet disponible pour lui, nous lui donnerons avec joie. Nous allons commencer à voir avec lui les possibilités de courir ailleurs."