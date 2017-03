Fernando Alonso a démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait arrêter sa carrière en pleine saison, alors que la compétitivité du moteur Honda est sérieusement remise en cause depuis les essais de Barcelone.

L’Espagnol assure à Melbourne qu’il ne sautera pas du train en marche.

"Comment tenir ? Travailler dur ! Partir ? Mais où irais-je ? Que ferais-je à la maison ? Regarder la télévision sur le canapé et cuisiner le diner ? La solution c’est de travailler dur et de demander une réponse à cette situation à toute l’équipe," commente Alonso.

"Ma dernière année chez Ferrari a été aussi dure que les deux dernières chez McLaren. Et je ne suis pas parti en cours de saison. Suis-je heureux ? Evidemment je préférerais gagner."

L’Espagnol est heureusement motivé par les nouvelles règles.

"Cela faisait 4 ans que nous pilotions des voitures horribles. Maintenant la situation est améliorée. Je suis plus que prêt à me battre pour un 3e titre dans ces conditions. Je m’entraine plus que jamais. Dans les virages, personne n’est plus rapide que moi."

Certains pourraient dire que Fernando Alonso a fait de mauvais choix dans sa carrière depuis son dernier titre, il y a plus de 10 ans. D’autres disent qu’il a eu de la malchance...

"Dire que je n’ai eu que de la malchance, ça ne serait pas juste. Mes choix ? Malheureusement, je n’ai pas de boule de cristal sinon je pense que j’aurais pu mieux choisir quelles voitures piloter."

Alonso est toujours l’un des pilotes les mieux payés en Formule 1. Serait-il prêt à abandonner une partie de son salaire pour son équipe... pour obtenir un moteur Mercedes ?

"Pas un centime ! Ce n’est pas la question. C’est une question de projet. Comme on le voit, ils se sont plantés au Japon (chez Honda) et nous devons voir maintenant ce qui ne va pas et ce qu’il faut changer."