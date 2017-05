Les derniers essais en vue des 500 miles d’Indianapolis, appelé le Carb Day, ont été disputés ce jour sur l’ovale qui sera le théâtre de la course dans moins de 48 heures.

Le classement a été dominé par la Penske, motorisée par Chevrolet, de Helio Castroneves, qui a devancé Sato, les deux monoplaces du Ganassi Racing et Fernando Alonso qui confirme son bon rythme en signant le cinquième temps, soit la même place que celle qu’il occupera au départ dimanche.

Chez Honda, l’inquiétude vient d’une nouvelle casse moteur, sur la voiture de James Hinchcliffe cette fois, la septième depuis le début de la semaine dernière. Il faut espérer que la fiabilité fébrile du moteur japonais ne viendra pas perturber la course.

En marge de cette journée, Alonso a exprimé son intention de ne pas calculer son pilotage et de rouler avec son instinct de pilote, ajoutant qu’il n’avait pas pris le départ d’une course avec une telle incertitude depuis la F3000.

"Je n’ai pas de plan pour le début de la course" explique l’Espagnol. "En Formule 1, nous sommes habitués à jouer notre carte dès les premiers virages car les positions sont définies après ça, mais c’est différent ici. Je ne peux pas dire que je jouerai la sécurité au début de la course car tout le monde en prendrait l’avantage".

"Je dois donc rester ouvert à ce qu’il se passera et si je peux rouler dans un groupe où je me sens à l’aise, j’en serai satisfait. Si je recule dans la hiérarchie, je garderai mon calme et je redeviendrai compétitif plus tard dans la course. Si je le suis dès le départ, je ne ralentirai pas pour perdre des places, la course nous met dans la position que l’on mérite donc on verra ce qu’il se passe".