Fernando Alonso n’est « pas vraiment surpris » par le niveau de compétitivité immédiatement affiché par Carlos Sainz dans la Renault.

L’Espagnol a signé le 8e temps en Q3 hier à Austin, et partira même 7e (juste devant Fernando Alonso) en raison de la pénalité infligée à Max Verstappen.

« Nous savions que Carlos serait rapide » poursuit Alonso. « L’an prochain, ce sera plus difficile pour lui parce que McLaren sera devant, mais il devrait profiter de ce moment ! » sourit le Taureau des Asturies.

L’an prochain, les deux hommes auront le même moteur – un V6 Renault, puisque Fernando Alonso a récemment prolongé à Woking.

La rumeur dit que le nouveau contrat de Fernando Alonso lui permet de courir dans des séries autres que la F1. Ce que le principal intéressé confirme.

« Peut-être que la prochaine course que je ferai aux États-Unis sera les 24 Heures de Daytona. Les 500 Miles d’Indianapolis furent l’une des meilleures courses de ma vie donc j’aimerais faire plus de courses en Amérique, et une de ces courses pourrait être en janvier. Ce serait sympathique. »

Zak Brown possède United Autosports, une écurie participant aux 24 Heures de Daytona. Le hasard fait bien les choses !