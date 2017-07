Fernando Alonso a terminé la séance de cet après-midi à la 9e place, mais il se dit que demain en qualification, lorsque tout le monde utilisera son moteur à la pleine puissance, sa situation pourrait se dégrader.

"Je suis satisfait de cette journée même si les chronos réalisés le vendredi ne sont pas très significatifs," déclare Fernando Alonso. "Il faudra attendre demain pour en savoir plus. Nous sommes dans le bon rythme depuis cinq ou six courses en étant entre la 8e et la 10e place, mais je crois que ce sera très différent demain, lorsque tout le monde poussera son moteur à fond. Nous verrons bien."

La McLaren se comporte-t-elle bien ici à Silverstone ? "Le principal problème ici est de choisir la bonne charge aérodynamique. Lorsque vous avez beaucoup de puissance vous pouvez prendre beaucoup d’appuis aérodynamiques pour les virages, mais lorsque vous disposez d’un moteur pas très puissant, vous devez mettre les ailerons les plus petits possibles. C’est donc difficile à dire," ajoute le pilote espagnol.

De son côté, Vandoorne est assez content.

"On a vécu un assez bon début de week-end. C’est un long circuit et la voiture va assez bien. Je me sens assez confortable. Je dirais que, compte tenu de notre manque de puissance sur ce tracé rapide, on est mieux que prévu. Une fois encore ce sera très serré en milieu de peloton et les détails feront la différence."