Fernando Alonso ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait l’an prochain. Seule certitude, il restera en Formule 1. Mais, avant le dernier Grand Prix avant la pause estivale, ce week-end en Hongrie, il admet que les choses n’ont pas avancé. Pas même avec McLaren, son équipe, lors de ce diner à Silverstone.

"Il n’y a vraiment rien à dire de nouveau. Je veux dire, nous avons eu ce dîner, nous avons quelques Grand Prix où toute l’équipe dirigeante de McLaren est réunie au complet comme à Silverstone, donc nous avons eu bien entendu quelques discussions concernant l’avenir, mais rien n’a vraiment changé. Mon avis ou mes souhaits pour l’année prochaine restent les mêmes que ceux que j’ai déjà formulés : être compétitif et gagner à nouveau."

Porsche a officialisé son départ de l’Endurance à la fin de cette saison. Cela ne rend-il pas son objectif de gagner la Triple Couronne (Monaco - Indy - Le Mans) plus difficile avec ces constructeurs qui s’en vont du WEC ?

"Non, je pense que c’est toujours possible. Ce n’est pas comme si vous ne pouviez pas gagner Le Mans avec un autre constructeur, vous savez. Sans doute que maintenant, Toyota va être le favori l’année prochaine. En ce qui concerne l’Indy 500, cela ne change rien. Porsche n’y était pas. Ils ont confirmé aujourd’hui qu’ils arrêtent leur programme ? Je l’ignorais."

Porsche, comme Mercedes d’ailleurs, se dirige vers la Formule E. L’avenir n’est-il pas là ? Quelles sont les pensées d’Alonso à ce sujet ?

"Je n’ai pas une opinion arrêtée sur ce sujet car je n’ai jamais vu une voiture en vrai, je ne me suis jamais beaucoup intéressé à la Formule E en détails. C’est difficile d’avoir un avis là-dessus – mais je respecte beaucoup d’autres séries en dehors de la Formule 1."

"Ils roulent dans les meilleures villes du monde et ils font très bien la promotion de la Formule E. Donc, vous savez, comme je viens de le dire, je respecte cette série et peut-être qu’un jour je m’y intéresserais plus, mais aujourd’hui, je n’ai pas d’avis arrêté là-dessus. C’est évident que c’est attirant pour pas mal de constructeurs et autres, comme Mercedes et Porsche l’ont prouvé avec leurs annonces. Ils vont faire du bon travail."