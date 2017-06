L’un des chantiers de Liberty Media est le calendrier de la Formule 1, que Chase Carey veut plus homogène et surtout, plus fourni. Il veut d’abord regrouper les courses par zone géographique, mais veut surtout un calendrier qui pourrait compter jusqu’à 25 courses, ce qui n’est pas du tout du goût d’Alonso.

"J’ai commencé en F1 quand le calendrier contenait 16 courses et des essais, et maintenant nous faisons de plus en plus de courses chaque année. Je pense que nous sommes à un nombre qui est déjà pour notre vie entre la préparation, les événements promotionnels, les essais et les engagements, en plus des 20 ou 21 courses, je crois que c’est assez" répond-il.

"S’il y a 25 ou 26 courses, il y a peut-être des points positifs, mais aussi des points négatifs. Comme je l’ai dit, au point où j’en suis dans ma carrière, je considère que ma qualité de vie est plus importante que d’enchaîner les saisons de F1. Si le calendrier reste comme il est, je serai ravi de continuer, mais si ça augmente comme en NASCAR ou encore plus, ce n’est pas pour moi".

Lewis Hamilton a révélé un avis similaire à son rival, comprenant le point de vue de ce dernier qui aspire à garder une vie qui ne soit pas axée que sur la Formule 1 : "Je n’y ai pas pensé personnellement mais je comprends le point de vue de Fernando et je suis plutôt d’accord".