Fernando Alonso disputera donc les 500 Miles d’Indianapolis le mois prochain, et manquera le Grand Prix de Monaco prévu le même week-end.

N’est-ce pas un signe montrant que l’Espagnol souhaiterait prendre du recul sur la F1 pour se concentrer sur d’autres disciplines ? Pas du tout, assure le double champion du monde, qui voit cette expérience plutôt comme un « one-shot » qui ne changera rien à son avenir.

« L’Indy, ce sera une seule course. Est-ce que cela influencera mon renouvellement de contrat [avec McLaren] ? Non. Cela ne me rapprochera pas de McLaren, cela ne m’éloignera pas de la F1, ce n’est pas le sentiment que j’ai. »

« Mon objectif est de prouver que je suis le meilleur et que je suis mieux préparé que jamais. J’ai été ultra-compétitif, vu notre niveau, lors des deux premières courses. Les 500 Miles, c’est une finale de champions, un cadeau, une opportunité, et nous devons en tirer profit. »

Sans doute pour rassurer l’establishment de Woking, Fernando Alonso l’assure et le martèle : sa motivation pour poursuivre son effort en F1 est absolument intacte.

« Mon objectif principal est de me battre pour un 3e titre de champion du monde en F1. Sans aucun doute. La F1 est ma vie et c’est ce que je vais continuer à faire. »

« Toutes mes capacités ont été développées pour la F1, et je ne m’attends pas à ce que, d’un jour à l’autre, je sois meilleur qu’un pilote d’une autre catégorie. »

« Je n’ai vraiment pas cette frustration que vous pouvez peut-être ressentir de l’extérieur. J’aimerais gagner, bien sûr, mais je ne ressens pas cette frustration que quelqu’un d’autre, peut-être, ressentirait. »