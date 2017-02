Fernando Alonso jouit assurément d’une excellente réputation dans le paddock, au point que certains le considèrent comme le meilleur pilote en activité, même s’il ne bénéficie clairement pas de la meilleure voiture.

Mais outre sa pointe de vitesse naturelle, qu’est-ce qui explique encore le succès de l’Espagnol ? Son ingénieur de course, Mark Temple, nous livre quelques pistes d’explication…

« Il est le pilote le plus intelligent avec lequel j’ai travaillé. Ajoutez à cette intelligence un niveau suprême de talent naturel, et vous obtenez un mélange très puissant. Cela lui permet de faire tant d’autres choses tout en conduisant la voiture… Il analyse beaucoup de données et il pense toujours à la stratégie. »

L’Espagnol réussit en outre à toujours trouver le bon niveau d’agressivité…

« Fernando extrait à chaque fois le maximum de tout ce qu’il y a autour de lui. Il conduit d’une manière très agressive. Il attaque vraiment les zones de freinage et jette la voiture dans les virages, mais il ne perd rien en sortie de virage. Souvent, si un pilote est agressif en entrée de virage, il perd en sortie, mais Fernando arrive à garder la voiture à la limite dans les deux domaines » explique Mark Temple.