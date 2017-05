Le ton monte entre Fernando Alonso et McLaren. L’Espagnol ne cache plus qu’il cherchera à rejoindre une équipe capable de gagner en 2018 – et si ce n’est pas McLaren, ce sera donc une autre… Les difficultés d’Alonso et de McLaren sont bien entendu en grande majorité liées au moteur Honda, qui conjugue le déficit de performance avec le déficit de fiabilité.

Le double champion du monde a aujourd’hui haussé le ton contre le motoriste japonais en conférence de presse, pour mettre encore un peu plus la pression sur son écurie.

« Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé exactement à Sotchi » a d’abord commenté Alonso, qui avait dû abandonner durant le tour de formation. « Nous avons eu un problème avec l’ERS. J’ai essayé de redémarrer tout le système durant le tour de formation deux fois. Mais à la deuxième tentative, la voiture n’a pas démarré. »

A Bahreïn, Stoffel Vandoorne avait été aussi incapable de commencer la course. Fernando Alonso n’est pas seul dans son malheur, mais on ne peut pas dire que cela le console vraiment vu la situation actuelle…

« C’est vraiment mauvais pour l’équipe de ne pas être capable de démarrer une course, que ce soit avec Stoffel Vandoorne à Bahreïn ou de mon côté du garage en Russie. C’est totalement inacceptable. Nous avons besoin d’élever notre niveau de jeu en termes de fiabilité et j’espère que nous pourrons finir avec les deux voitures dans le futur. »

Comme lot de consolation pour ce début de saison catastrophique, Fernando Alonso a été autorisé par Zak Brown à aller disputer les 500 Miles d’Indianapolis. Ron Dennis n’en aurait pas fait de même selon l’Espagnol…

« Ron a connu des moments fantastiques avec McLaren par le passé, il a eu beaucoup de succès. Maintenant, avec Zak, les choses sont un petit plus ouvertes à l’intérieur de l’équipe, mais aussi pour vous, à l’extérieur de l’équipe – vous pouvez plus approcher McLaren maintenant. Du point de vue commercial, et aussi du point de vue technique, c’est différent. »

« Je pense aussi que la plus grande différence avec Zak, c’est la vision et l’approche de la marque McLaren. Il veut étendre la marque McLaren dans différents univers, dans différentes catégories. »

« Nous le voyons avec les 500 Miles d’Indianapolis, je pense. Et pas seulement pour cette année : je pense que McLaren sera présent aux 500 Miles d’Indianapolis dans le futur. Je pense que McLaren sera aussi aux 24 Heures du Mans dans le futur, comme par le passé. C’est le changement le plus important que nous pouvons ressentir chez McLaren. »

« Zak ne se concentrera pas seulement sur la F1, il axera aussi McLaren sur des séries différentes et le plus important, c’est bien sûr, je crois, de vendre des voitures. Pour vendre des voitures McLaren, vous devez ouvrir McLaren à de nouveaux marchés, et en particulier aux Etats-Unis – c’est le marché le plus important. »