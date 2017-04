Fernando Alonso n’a pas couru sur le circuit de Sakhir depuis 2015. En effet, l’année dernière, après son accident spectaculaire à Melbourne, il avait dû laisser son volant à Stoffel Vandoorne le temps d’une course.

Revoilà l’Espagnol prêt à en découdre à Bahreïn, même s’il le sait déjà : au mieux il ne pourra rêver que de quelques points, s’il parvient à rejoindre l’arrivée.

"Je suis impatient de courir à Bahreïn... d’autant plus que j’ai manqué la course de l’année dernière," commence Alonso.

"J’ai de bons souvenirs sur ce circuit puisque j’y ai gagné à trois reprises. Et courir au coucher du soleil est toujours une expérience très fun. Le Grand Prix de Bahreïn rester toutefois une assez longue course en durée, alors notre priorité sera de s’assurer d’avoir la fiabilité nécessaire dans la chaleur du désert. Et ce avant même de penser à la performance."

Alonso n’a en effet pas eu trop l’occasion de se réjouir lors des deux premiers Grands Prix, marqués par deux abandons pour lui.

"Mais, côté performance, avant d’abandonner en Chine, j’occupais une position très prometteuses," dit-il pour nuancer. "Notre rythme de course était bien meilleur que nous l’attendions. Alors je serais ravi évidemment si nous pouvions avoir d’autres bonnes surprises sur le circuit de Sakhir."

Il ne faut pas se le cacher, la course de dimanche s’annonce encore difficile pour McLaren Honda.

"Ce sera un nouveau défi pour nous. Les longues lignes droites ne nous rendent pas la tâche facile et nos ingénieurs vont être très sollicités parce que l’usure des freins et la consommation d’essence sont élevées. Trouver les bons réglages est délicat parce que la température de la piste change beaucoup durant un week-end et nous faisons la course en soirée."

"Je vais pousser au maximum pour sortir le meilleur de notre package, comme d’habitude quand je sors du garage. A Bahreïn je ferai exactement la même chose."