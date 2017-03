La situation se corse entre McLaren, Fernando Alonso et Honda… L’Espagnol connaît des essais difficiles à Barcelone et n’a encore accompli que 46 tours aujourd’hui. La MCL32 pâtit d’un moteur Honda insuffisamment fiable et rapide… ce qui a le don d’agacer le double champion du monde, qui hausse le ton contre le motoriste japonais – mais épargne le châssis britannique.

« Nous avons seulement un problème. C’est l’unité de puissance. Il n’y a pas de fiabilité, et il n’y a pas de puissance. Je pense que nous sommes 30 km/h moins rapides en ligne droite, à chaque ligne droite. Quand c’est ainsi, dans chaque ligne droite, c’est aussi difficile d’avoir un ressenti sur la voiture. Les ressentis sont tous bons, mais quand vous arrivez à une vitesse normale, vous ne savez pas ce qu’il va se passer. »

« Cette année, probablement, c’est un petit peu plus frustrant en raison du changement de règlement et des choses comme ça. Vous avez des espoirs plus élevés. Vous pensez que vous pouvez combler l’écart pendant l’hiver, donc vraiment, nous avons besoin de nous améliorer, et nous le devons. La situation est loin d’être idéale. Nous ne sommes pas là où nous voulons être et nous ne sommes pas aussi rapides que souhaité. »

« D’un autre côté, il ne s’agit que de tests hivernaux. Je me rappelle, en 2014, Red Bull faisait 7 tours durant les essais hivernaux, mais a gagné 2 ou 3 Grands Prix cette année. Donc disons que cette saison est assez longue pour avoir le temps de réagir. »

« Mais pour le moment, il n’y a pas de secret. Nous ne pouvons faire semblant d’être heureux. Nous ne complétons pas notre programme, nous ne faisons pas les tours que nous planifions chaque matin. Il nous manque des informations. Avec le manque de tours, il y a toujours des choses reportées au lendemain. Le lendemain, nous ne pouvons compléter notre programme, et ensuite on change de jour… Et maintenant, il ne nous reste plus que deux jours, un pour chaque pilote. Donc oui, nous sommes un peu en retard en termes de fiabilité et de performance sur notre agenda. Mais il s’agit de tests hivernaux, et c’est tout. »

Comme la plupart des pilotes, Fernando se dit capable de passer le virage 3 à fond… « Pour nous, peut-être que tous les virages se passent à fond », précise l’Espagnol. Ce n’est bien sûr pas une bonne nouvelle, puisque cela signifie que le moteur Honda ne développe pas assez de puissance !