Fernando Alonso attendait beaucoup de sa nouvelle McLaren et de son nouveau moteur Honda, mais cette saison 2017 pourrait être une nouvelle déception pour lui. Le champion espagnol estime toutefois que McLaren a fait du bon travail, mais que son motoriste japonais n’est toujours pas au niveau de la concurrence.

"J’ai roulé le pied au plancher du début à la fin," affirme Fernando Alonso. "Je récupère le temps perdu sur mes adversaires dans les virages mais dans les lignes droites, cela ne va pas. Nous n’avons pas eu de problèmes techniques importants aujourd’hui, moins que lors des essais privés. Nous avons donc roulé un peu plus et pousser notre voiture à ses limites. Nous ne sommes que vendredi, les choses seront plus compliquées demain. Nous verrons bien où nous serons dans la hiérarchie."

"Nous sommes derrière de nombreuses équipes pour ce qui concerne le temps passé en piste, car nous n’avons pas pu tourner cet hiver… Nous espérons donc faire quelque chose de plus positif ici et nous verrons bien dimanche quels seront nos chronos et ce que nous pourrons faire en course," poursuit le champion espagnol.

McLaren et Honda pourront-ils redresser la barre assez vite ? "Nous verrons bien s’ils pourront réagir de la meilleure manière. Tout le monde travaille d’arrache-pied. Ils travaillent jours et nuit pour améliorer la situation. Nous avons de nombreuses nouvelles pièces ici, certaines pour améliorer l’aérodynamique de la voiture et d’autres pour fiabiliser le moteur. L’année passée, nous étions une fois sur deux en Q3 et avec la même régularité dans les points. Cette année, si nous ne sommes pas régulièrement parmi les cinq ou six premiers, c’est que nous n’aurons pas bien réagi à la situation," ajoute-t-il.