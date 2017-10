Fernando Alonso a signé le douzième chrono ce matin sur piste sèche, mais il ne semble pas trop déçu de sa performance, car ce qui lui fait plaisir, c’est le comportement de sa McLaren dans les virages très rapides du circuit de Suzuka.

"Nous avions l’intention de rouler le plus possible durant la séance de ce matin afin de tester certaines choses sur la voiture," explique Fernando Alonso. "En revanche, il a beaucoup plu cet après-midi et nous ne pouvions pas faire grand-chose. Il est certain que la course se disputera sur le sec et peut-être que la qualification aussi. Mais nous verrons bien."

"La voiture se comporte bien ici. C’est un circuit qui met en lumière les prestations d’une voiture, surtout dans les virages rapides du premier secteur. Rouler ici est toujours quelque chose de particulier, car la force centrifuge est très élevée dans certains virages. Et nos voitures ont beaucoup d’adhérence, ce qui est très agréable," poursuit le pilote espagnol.

Pourquoi ne pas avoir roulé sous la pluie cet après-midi ? "Il y avait vraiment beaucoup d’eau et il n’y avait donc aucune raison de rouler, car comme je l’ai déjà dit, la course se disputera sur le sec, c’est une chose certaine. Il y a aussi de fortes chances pour que la qualification se dispute aussi sur piste sèche, il n’y avait donc aucune raison de prendre des risques inutiles," ajoute Alonso.