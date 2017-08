Fernando Alonso avait réussi un très bon tour hier en qualification, mais aujourd’hui en course, on a très vite compris qu’il allait avoir du mal à marquer des points.

Sa McLaren manquait effectivement de vitesse de pointe et tour après tour, l’Espagnol dégringolait dans le classement avant que son moteur rende l’âme.

"J’ai subitement perdu de la puissance sans aucun avertissement," explique Fernando Alonso lorsqu’on lui demande s’il n’a pas fait exprès d’abandonner.

"De toute façon, cela aurait été très compliqué pour nous de marquer des points. C’est dommage, mais ce que je vais retenir de ce week-end, c’est mon chrono en qualification, mon départ d’aujourd’hui, mon premier tour… bon, il nous reste maintenant à faire mieux la prochaine fois, même si nous savons qu’à Monza, ce sera pareil qu’ici pour nous."

A un certain moment, Fernando Alonso a semblé très irrité que l’équipe lui parle à la radio.

"Tous les deux ou trois virages, ils me donnaient des indications sur les freins, le différentiel… et tout le monde me dépassait dans la ligne droite avant même la zone de DRS. Je leur ai donc demandé de me laisser tranquille, car j’avais assez de travail au volant de la voiture."

Quant à Stoffel Vandoorne, il partait depuis la dernière ligne de la grille de départ et étant donné la vitesse de pointe de sa McLaren, il ne pouvait pas s’attendre à faire une remontée d’anthologie dans le classement…

"Le départ était assez bon mais on était ensuite dans un train de DRS. On n’a pas pu utiliser la vitesse qu’on avait. C’est une course très difficile et frustrante pour nous car il manque beaucoup de performance en ligne droite. Dans les virages, par contre, on est assez rapide. On peut se rapprocher des autres mais nous n’avons pas l’occasion de les dépasser. En partant dernier, on a fait le maximum", a précisé le Belge au micro de la RTBF.

"Monza, ce sera très compliqué. Singapour sera, je pense, la prochaine opportunité pour nous de vraiment jouer une place proche des points," conclut le jeune pilote.