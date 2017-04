Après un Grand Prix de Bahreïn désastreux, l’équipe McLaren est toutefois restée sur une note positive après les essais privés disputés sur le même circuit puisque Stoffel Vandoorne a réussi à boucler un long programme avec un temps très correct à la clé. Malgré le pessimisme qui règne dans l’équipe peu avant Sotchi, McLaren pourrait enfin avoir lancé sa saison et s’éloigner du ridicule.

« Le circuit de Sotchi est intéressant, on y trouve plusieurs défis dont certains seront abordés différemment avec les nouvelles règles » explique Alonso. « Par exemple, le troisième virage était très délicat l’an dernier et il fallait être très précis car c’est un long virage à gauche avec plusieurs points de corde. Il nécessitait également un bon équilibre et un bon contrôle afin de ne pas perdre le contrôle alors que cette année, il sera pris à fond, donc j’ai hâte de voir comment la voiture se comporte sur ce circuit ».

« Il y a deux longues lignes presque droites et des virages rapides, ce qui signifie que ce circuit sera exigeant pour nous, mais la voiture est très bien équilibrée et j’espère que nous pourrons en tirer profit dans les virages à angle droit qui rendent ce circuit unique. Bien que ce soit quasiment un circuit urbain, il est rapide et la piste est large, ce qui permet une lutte serrée et des manœuvres de dépassement possibles ».

Malgré tout, l’Espagnol reste réaliste : « Un bon résultat pour nous consisterait à terminer la course avec les deux voitures car nous avons eu de nombreux problèmes de fiabilité. J’ai suivi les essais de Bahreïn et je suis heureux de voir que nous avons pu récupérer un grand nombre de données et je sais que tout le monde travaille dur pour nous faire progresser au plus vite ».

Stoffel Vandoorne était donc au volant lorsque cette bonne journée a eu lieu et le Belge a enfin pu rouler, lui qui n’a pas été épargné par les problèmes depuis l’entame de la saison. Il est toutefois heureux de revenir sur un circuit où il possède de très bons souvenirs.

« J’ai couru à Sotchi et j’y ai eu des bons résultats, c’est là que j’ai remporté le championnat en 2015 et c’est un point positif pour moi » se remémore-t-il. « Nous n’avons pas été chanceux de ce côté de du garage et j’ai perdu une grosse quantité de roulage utile, mais j’espère y remédier dès ce week-end. Le dernier jour d’essais à Bahreïn était très encourageant pour moi comme pour l’équipe ».

« Nous en avions besoin et nous avons pu récolter des informations utiles au sujet de la direction à prendre avec la voiture, qui nous permet d’arriver avec un moral plus solide que dans les heures qui ont suivi la course de Bahreïn. Nous savons que nous serons légèrement en retrait puisque la vitesse est importante et nous chercherons à optimiser notre temps en piste et travailler sur la fiabilité. Si l’on peut avoir un week-end sans problème, nous aurons une bonne chance de trouver un bon rythme en vue de la course ».