Comme nous vous le rapportions ce matin, Fernando Alonso et McLaren auraient trouvé un accord afin de poursuivre leur collaboration l’année prochaine et il apparaît que l’annonce de cette prolongation pourrait intervenir dans les prochains jours, soit moins d’une semaine après l’officialisation de l’accord entre l’équipe anglaise et Renault pour 2018.

"Nous sommes proches d’une extension de contrat avec Fernando" a reconnu Zak Brown. "Nous avons un plan B mais je suis confiant que les choses vont fonctionner avec Fernando".

La rumeur laisse entendre que le plan B serait Jenson Button, qui possède toujours un contrat avec McLaren jusqu’à la fin de la saison 2018. Les derniers détails à régler se porteraient sur le salaire de l’Espagnol, qui va forcément avoir un impact sur le budget amputé de 100 millions de dollars suite au départ de Honda

"Fernando est l’un des pilotes les mieux payés de ce sport et s’il reste, il continuera à être l’un des pilotes les mieux payés. Nous avons des actionnaires très impliqués qui nous ont dit de faire ce qu’il fallait pour gagner" conclut Brown.

Eric Boullier semble également certain de pouvoir s’attirer les services de l’Espagnol pour une saison supplémentaire, sinon plus. En attendant, le Français se félicite d’avoir tourné la page Honda.

"Je suis heureux et soulagé. C’est bon de savoir que l’an prochain, nous devrions avoir une voiture plus compétitive. Nous avons une bonne base de travail maintenant, et nous avons tous les outils nécessaires pour nous battre contre les autres équipes" anticipe Boullier.

"Nous devons désormais nous concentrer sur la finalisation de l’accord avec Fernando. Nous sommes très proches de le conclure, nous avons déjà trouvé un accord sur les points les plus importants, à savoir la durée et le salaire. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est qu’une question de détails".

Les détails en question pourraient être un accord pour une participation aux 24 heures du Mans avec Toyota, de la même manière qu’il avait été autorisé à prendre part aux 500 miles d’Indianapolis cette saison. Mais Alonso préfère ne pas révéler ce qui a empêché une annonce ce week-end.

"Je pense qu’il y a déjà eu trop d’annonces ce week-end" plaisante-t-il. "Il est important de signer le meilleur résultat possible ici. Après ce Grand Prix, je serai au championnat du monde de karting et ensuite, je serai à l’usine et dans le simulateur, et ce sera un meilleur moment pour discuter de l’avenir".