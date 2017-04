Fernando Alonso n’en démord pas : il veut remporter la Triple Couronne (le triplé Grand Prix de Monaco, 500 Miles d’Indianapolis, 24 Heures du Mans). Ainsi, s’il ne remporte pas les 500 Miles cette année avec McLaren-Andretti, il n’hésitera pas à revenir aux Etats-Unis dans le futur.

« Je veux gagner la triple couronne. Si je ne gagne pas cette année, je devrai gagner l’an prochain » a clairement annoncé Fernando Alonso.

Encore faudra-t-il que McLaren laisse Alonso concourir chaque année aux 500 Miles d’Indianapolis (dans l’hypothèse où bien sûr l’Espagnol resterait à Woking l’an prochain). Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren - de nationalité américaine - sait qu’il doit tout faire pour convaincre Alonso de rester dans l’écurie l’an prochain. Et il lui ouvre ainsi la porte pour les années suivantes.

« J’aimerais voir McLaren aux 500 Miles d’Indianapolis de manière plus régulière. Est-ce que nous le ferions encore une fois avec Alonso ? Absolument. Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère que nous n’aurons plus ce problème : avoir 500 Miles d’Indianapolis et Monaco dans le même week-end. Et j’espère que nous nous battrons pour le championnat. »

Mais avant de penser à 2018, la course de 2017 arrive à grand pas. Le 3 mai, Fernando Alonso fera ses débuts dans une IndyCar au Motor Speedway, quelques jours seulement après le Grand Prix de Russie. Cette semaine, le double champion du monde a aussi assisté à la course d’IndyCar en Alabama, avant d’essayer son baquet à l’usine Andretti.

« Ce seront vraiment des semaines chargées » concède Alonso. « Je dois apprendre beaucoup de choses et je ne suis pas encore prêt. Mais je suis confiant, je serai capable de m’adapter aussi vite que je le peux. »