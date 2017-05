Fernando Alonso, qui s’est qualifié pour les 500 Miles d’Indianapolis hier, a reçu l’adoubement d’une légende de l’Indiana : Mario Andretti. Le pilote américain, qui est le seul à avoir jamais remporté un championnat du monde de F1, les 500 Miles d’Indianapolis et les Daytona 500, comprend parfaitement le double champion du monde de F1, qui ambitionne de remporter la Triple Couronne.

« J’ai embrassé des défis différents. Je l’ai fait parce que j’étais curieux » confie Andretti à Reuters. « Quelques pilotes sont très heureux quand ils se spécialisent dans une discipline. Pas moi. Je vois la même étincelle chez Alonso. Je lui ai recommandé de faire ce qu’il fait. Je sais ce qu’il ressent parce que jouer dans le bac à sable de quelqu’un d’autre – et voir si je pouvais le battre à son propre jeu - a toujours été mon défi. Il n’y a rien de mieux. »

L’ancien pilote Lotus a donc quelques bons conseils à distribuer à Fernando Alonso pour être compétitif aux 500 Miles.

« Ici, vous devez être constamment à haute vitesse et c’est incroyablement différent de la spécialité d’Alonso. Il est habitué à aller plus vite que 350 km/h, mais pas à prendre des virages à plus de 350 km/h. C’est ce dont il devra s’occuper. Il devra apprendre la bonne approche. »

Même si Fernando Alonso a réussi des premiers tests pour les 500 Miles d’Indianapolis, Mario Andretti assure qu’il ne s’agissait que d’un simple échauffement pour le moment. Le plus dur reste à venir pour le pilote McLaren…

« Plus vous vous rapprochez des qualifications, plus vous devez commencer à chercher la limite de la voiture. C’est là où la situation devient précaire… A ces vitesses, quand vous flirtez avec les limites de la voiture, vous devez vraiment avoir un bon ressenti. C’est alors que vous devez rester sur vos gardes pour ne pas avoir la trouille. Beaucoup d’éléments entrent alors en jeu. »

Fernando Alonso devra aussi se faire à la culture automobile américaine, différente de celle de la F1. C’est ainsi qu’en course, des « spotters », perchés sur les tribunes, informent en temps réel les pilotes sur les dangers à éviter et la situation de la course. Fernando Alonso va devoir faire le deuil de la solitude du volant pour Andretti.

« Je pense que le plus difficile pour lui sera de pouvoir se sentir assez à l’aise avec un spotter dans son oreille. Il lui faudra comprendre tout cela, en tirer avantage, parce qu’il n’a jamais eu un spotter dans son oreille au volant. Cela peut être ennuyant. Comme pilote, je préfère dire à mon ingénieur de me donner moins de commentaires, de me laisser simplement conduire. Je veux juste le minimum d’information nécessaire, je ne veux pas en être surchargé. Et parfois, les spotters font pas mal de bla-bla. »