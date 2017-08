Fernando Alonso a bien profité de la pause estivale pour faire un break avec la Formule 1, un break d’autant plus facile à faire que cette saison reste frustrante pour lui.

Le fer de lance de McLaren Honda a toutefois hâte de retrouver son cockpit et repartir, si possible, du bon pied, pour la 2e et dernière partie de cette année de Formule 1, qui devrait être décisive pour son avenir à court terme.

"J’adore la première course après les vacances d’été ! C’est un grand sentiment de revenir en étant reposé, détendu et regonflé à bloc, prêt à repartir pour la deuxième moitié de la saison," commente le pilote espagnol.

"J’ai apprécié le temps passé avec ma famille et mes amis, j’ai travaillé fort sur mon entrainement physique et maintenant je suis vraiment impatient de remonter dans la voiture."

Les pilotes ont la chance de reprendre la saison sur l’un des plus beaux circuits du monde.

"Spa est incroyable : pour beaucoup d’entre nous, c’est l’une de nos pistes préférées," concède Alonso.

"Spa a une réputation légendaire et c’est tout à fait mérité. Le sentiment lorsque vous pilotez dans l’Eau Rouge est complètement différent de tout autre virage du calendrier. Vous êtes si bas dans la voiture et la montée est tellement raide que vous ne pouvez voir que le ciel, c’est complètement surréaliste."

Malheureusement pour Alonso, Spa n’est pas le Hungaroring. Le tracé belge est très exigeant côté moteur, le point faible de McLaren Honda. L’Espagnol veut rester optimiste au moment d’aborder la 2e phase de la saison.

"Au fil de la saison, nous devenons de plus en plus forts et j’espère que la deuxième moitié de l’année nous apportera plus de points. Cette course sera un défi difficile pour l’ensemble de l’équipe - les ingénieurs et les mécaniciens - car vous êtes à fond sur l’accélérateur presque les trois quarts du tour, ce qui rend le circuit difficile pour notre voiture et nous, les pilotes."

"Nous savons que nous devrons travailler dur pour obtenir un résultat significatif, mais le tour est long et varié, il y a plein d’opportunités de dépassements, alors nous continuerons à faire tout notre possible ce week-end."