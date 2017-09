Fernando Alonso a signé le huitième temps aujourd’hui en qualification, mais ce n’est pas une surprise pour lui, il savait que sa McLaren allait être plus compétitive sur le circuit urbain de Singapour. Et il suppose que la McLaren Renault de 2018 sera compétitive… partout !

"Nous savions que ce circuit allait convenir à notre voiture," déclare Fernando Alonso. "Notre objectif est de marquer des points avec les deux voitures et il faudra donc faire le boulot demain. C’est au départ que les positions vont se décider, il faudra donc attaquer au maximum dès le coup d’envoi."

"Sur certains circuits, nous avons l’impression que nous sommes à la hauteur des meilleurs au niveau du châssis, mais nous devrions vérifier cela l’année prochaine. Nous aurons le même moteur que Red Bull et ce sera donc un bon test quant à savoir si nous avons oui ou non un bon châssis. Ces trois dernières années, nous avons été la seule équipe à utiliser le moteur Honda et les comparaisons sont donc difficiles à faire. Nos ingénieurs ont fait des simulations et nous sommes aujourd’hui persuadés que nous avons un bon châssis," poursuit Alonso.

Alonso parle de la McLaren Renault de l’année prochaine, mais il n’a toujours pas signé la prolongation de son contrat.

"Je vais prendre une décision sur mon avenir lors des prochaines semaines. Je dois voir quels sont les projets de l’équipe et quels sont leurs objectifs pour l’année prochaine. Après ça, je prendrai une décision, mais je dois dire que je suis très heureux au sein de l’équipe. Nous avons tout ce qu’il faut pour être compétitifs, j’espère donc que les nouvelles seront bonnes très bientôt. Nous avons besoin de stabilité. C’est une bonne chose de voir que Stoffel soit aussi compétitif, mais il reste derrière moi," ajoute le champion espagnol.